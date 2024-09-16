Министр спорта Татарстана готов женить сына на фигуристке Загитовой

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов в шутливой форме предложил своего сына Тимофея в женихи олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. Об этом пишут РИА Новости.

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Молодой человек учится в Барселоне и является ровесником фигуристки. Его отец, комментируя заявление депутата Госдумы Светланы Журовой о том, что Загитова хотела бы видеть рядом с собой умного, красивого и обеспеченного татарина, отметил, что национальность не имеет значения, главное – любовь и взаимопонимание.

«Она ровесница моего сына, вот и один из вариантов. Он наполовину татарин. Конечно, это все шутки», – подчеркнул Леонов.

22-летняя Загитова заявила, что пока не нашла свою вторую половинку и сосредоточена на карьере. Фигуристка является обладательницей множества титулов, включая золото Олимпийских игр 2018 года, чемпионата Европы 2018 года, чемпионата мира 2019 года.