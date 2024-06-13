Министр спорта Татарстана заявил, что спортивная мощь региона растет

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Республика
13 июня 2024  12:22
Автор:
Эндже Гарафиева

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов озвучил успех региона в развитии детско-юношеского и массового спорта в регионе на выездном заседании Комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Леонов подчеркнул, что в республике работает 164 спортивных школы, и их количество ежегодно растет. Только в прошлом году были открыты две новые школы. В этих учреждениях развиваются как олимпийские, так и неолимпийские виды спорта.

«В наших школах занимаются более 3000 тренеров, и их число также постоянно растет. В состав сборной России входит 957 спортсменов из Татарстана, и этот показатель также имеет положительную динамику. Мы завоевали в прошлом году 965 медалей, что в среднем составляет одну медаль на каждого спортсмена сборной», – отметил Владимир Леонов.

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