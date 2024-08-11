Министр строительства Татарстана поздравил строителей с профессиональным праздником

news_top_970_100
Республика
11 августа 2024  11:37
Автор:
Эндже Гарафиева

Марат Айзатуллин — министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан — поздравил всех строителей и ветеранов отрасли с Днем строителя. 

В своем поздравлении он подчеркнул, что профессия строителя — одна из самых уважаемых в мире, и строительство всегда было на острие прогресса. 

Айзатуллин отметил, что строительная отрасль является одним из ведущих секторов экономики Татарстана, где ежегодно вводится более 3 млн квадратных метров жилья. Он также подчеркнул, что в республике строятся и ремонтируются школы, детские сады, больницы, культурные и спортивные объекты, а также благоустраиваются парки и скверы. 

Министр выразил благодарность ветеранам отрасли, которые заложили крепкий фундамент для ее развития, и коллегам, работающим на новых российских территориях, участвующим в восстановлении населенных пунктов. 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Министр строительства Татарстана поздравил строителей с профессиональным праздником
В Пестречинском районе Татарстана опрокинулся грузовик в результате ДТП
В Татарстане на 23% увеличилась выручка от продажи молока
Татарстан закупил более 100 единиц лесопожарной техники в рамках нацпроекта
В Верхнеуслонском районе Татарстана произошло смертельное лобовое ДТП
Казань признана лидером по эффективности муниципального управления
В Высокой Горе открыли памятник, посвященный воинам двух поколений
В Казани отреставрируют «Особняк промышленника» на Бутлерова