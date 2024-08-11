Министр строительства Татарстана поздравил строителей с профессиональным праздником

Марат Айзатуллин — министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан — поздравил всех строителей и ветеранов отрасли с Днем строителя.

В своем поздравлении он подчеркнул, что профессия строителя — одна из самых уважаемых в мире, и строительство всегда было на острие прогресса.

Айзатуллин отметил, что строительная отрасль является одним из ведущих секторов экономики Татарстана, где ежегодно вводится более 3 млн квадратных метров жилья. Он также подчеркнул, что в республике строятся и ремонтируются школы, детские сады, больницы, культурные и спортивные объекты, а также благоустраиваются парки и скверы.

Министр выразил благодарность ветеранам отрасли, которые заложили крепкий фундамент для ее развития, и коллегам, работающим на новых российских территориях, участвующим в восстановлении населенных пунктов.