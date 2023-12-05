Министр юстиции РТ в прямом эфире рассказал о бесплатной помощи участникам СВО и их семьям

Об этом рассказал в ходе прямого эфира Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.

«Чаще всего это вопросы, связанные с денежным довольствием, мерами социальной поддержки, льготами, это также – помощь с признанием лица безвестно отсутствующим или умершим. Но мы понимаем, что жизненных ситуаций намного больше. Поэтому мы стараемся помочь по всем вопросам. Например, в конце ноября к нам обратилась супруга военнослужащего. К сожалению, наш солдат по исполнению воинского долга на СВО погиб и встал вопрос о наследовании. Супруга начала формировать с нотариусом наследственную массу имущества и выяснилось, что участок под гаражом не оформлен в собственность и он не может быть включен в наследственную массу», - рассказал министр.

По словам Рустема Загидуллина, после тщательного выяснения обстоятельств были найдены документы, подтверждающие, что мужчина регулярно оплачивал аренду гаража, пользовался им, а затем были обнаружены документы на участок.