 Министр здравоохранения РТ Марат Садыков доставил в больницу пострадавшую в ДТП женщину
news_header_top_970_100

Министр здравоохранения РТ Марат Садыков доставил в больницу пострадавшую в ДТП женщину

Сейчас потерпевшая в стабильном состоянии. 

Истории
27 декабря 2021  09:16
Автор:
Эдуард Салихов

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков доставил в больницу пострадавшую в ДТП женщину. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Республиканской клинической больницы. 

Накануне на трассе Казань — Оренбург автобус вылетел на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с легковым авто. Пострадала 57-летняя женщина. Водителем одного из остановившихся автомобилей оказался министр здравоохранения РТ Марат Садыков. 

«Он осмотрел пострадавшую, убедился, что больше в аварии никто не пострадал и, не дожидаясь скорой, сам увез женщину на своем автомобиле в больницу», — рассказали очевидцы ИА «Татар-информ».

В пресс-службе РКБ отметили, что сейчас пострадавшая в стабильном состоянии, но в палату ее пока что не перевели.

Новости
На этой неделе в Татарстане сохранится морозная погода
За выходные в электротранспорте Казани без QR-кода пытались проехать 23 человека
Министр здравоохранения РТ Марат Садыков доставил в больницу пострадавшую в ДТП женщину
В Татарстане на участке трассы Казань–Оренбург временно ограничили движения транспорта из-за непогоды
В Бугульме угарным газом в квартире отравились два ребенка
На ремонт трассы «Казань — Ульяновск» направят свыше 53 млн рублей
В Казани насмерть отравились угарным газом мужчина и женщина
В Татарстане число жертв ковида увеличилось на 6 человек