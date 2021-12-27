Министр здравоохранения РТ Марат Садыков доставил в больницу пострадавшую в ДТП женщину

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков доставил в больницу пострадавшую в ДТП женщину. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Республиканской клинической больницы.

Накануне на трассе Казань — Оренбург автобус вылетел на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с легковым авто. Пострадала 57-летняя женщина. Водителем одного из остановившихся автомобилей оказался министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«Он осмотрел пострадавшую, убедился, что больше в аварии никто не пострадал и, не дожидаясь скорой, сам увез женщину на своем автомобиле в больницу», — рассказали очевидцы ИА «Татар-информ».

В пресс-службе РКБ отметили, что сейчас пострадавшая в стабильном состоянии, но в палату ее пока что не перевели.