«Мы обратно разворачиваем коечный фонд»: ограничения в Татарстане снизили заболеваемость ковидом

Пока антиваксеры борются за отмену QR-кодов, новые санитарные меры приносят республики свои плоды. Так, министр здравоохранения Марат Садыков в разговоре с журналистами заявил, что сейчас заболеваемость резко упала. Корреспондент «КВ» выяснил, какие изменения ждет Татарстан в ближайшем будущем.

«Это не ново, но у нас воспринимается негативно»

На сегодняшний день в Татарстане заболеваемость резко снизилась. Это связано как с новыми антиковидными мерами, так и вакцинацией населения. Поэтому в республике сокращается коечный фонд ковидных госпиталей.

«Мы начали обратно разворачивать коечный фонд: в пределах 1 тыс. коек. Всего было развернуто порядка 7 тыс. коек, а еще 500 мест освободили на прошлой неделе. Заболеваемость на сегодняшний день упала. Снижение хорошее», — отметил министр.

Также он подчеркнул, что пока в Минздраве будут наблюдать, как развивается ситуация с заболевшими в ближайшие 2 недели.

И чтобы добиться таких результатов, новые санитарные ограничения в республике — необходимость, отметил глава Минздрава. Так, чтобы система здравоохранения не сложилась как домино в один из наплывов заболевших, нужно время, чтобы всем гражданам могли оказать инфекционно-медицинскую помощь.

«Система может быть и отлаженная, но во все времена эпидпроцесс, введение определенных ограничительных мер, оно всегда было и будет. Это не ново, но у нас это воспринимают сразу негативно. Не хотите вакцинироваться, ну не вакцинируетесь», — подчеркнул Садыков.

В продолжении темы Садыков вспомнил политику СССР. По воспоминаниям министра, именно в то время люди коллективно исполняли все, что от них требовалась.

«В Советском союзе все дружно все делали. Сейчас немножко другое, в Америке я не вижу, что у них сильно демократическая страна, тоже к этому подведут. Другого пути нет», — спрогнозировал Садыков.

«Довесок к основной вакцине»

Также журналисты подняли тему создания новой назальной вакцины. Главным вопросом стало – когда же татарстанцы смогут испытать на себе новый способ вакцинирования.

«Я думаю месяцев через 3-4 оно должно появиться. Его преимущество в том, что он будет довеском к основной вакцине. Дополнительная, значит, местная защита. Это не замена, а довесок», — сказал он.

Как отметил Садыков, в настоящее время в Татарстане есть более 600 тыс. доз, вакцин.

«У нас в наличии более 600 тыс. доз, вакцин. Мы полностью обеспечены. „Спутник“ — 80%, а остальное „Лайт“. „КовиВак“ всего 8 тыс. Но там есть вопросы, что сейчас производство переформатируется и в большом количестве будут производить. „ЭпиВак“ в маленьком количестве, но им никто не пользуется почему-то», — подчеркнул Садыков.

Помимо этого Садыков сообщил, что Татарстан не станет пилотным регионом по вакцинации подростков