Министр здравоохранения РТ провел восемь операций в Лисичанске

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Республика
9 октября 2024  17:04

Министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин успешно завершил восьмую операцию во время своей командировки в подшефный город Лисичанск. Об этом стало известно из официального телеграм-канала министерства.

Это не первая поездка министра в этот регион. В мае он уже принимал участие в торжественном открытии обновленной больницы Лисичанска. Он подчеркнул, что республика, во главе с Президентом Рустамом Миннихановым, будет продолжать оказывать всестороннюю помощь для обеспечения качественного медицинского обслуживания для мирных жителей.

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