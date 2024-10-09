Министр здравоохранения РТ провел восемь операций в Лисичанске

Министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин успешно завершил восьмую операцию во время своей командировки в подшефный город Лисичанск. Об этом стало известно из официального телеграм-канала министерства.

Это не первая поездка министра в этот регион. В мае он уже принимал участие в торжественном открытии обновленной больницы Лисичанска. Он подчеркнул, что республика, во главе с Президентом Рустамом Миннихановым, будет продолжать оказывать всестороннюю помощь для обеспечения качественного медицинского обслуживания для мирных жителей.