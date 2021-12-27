Министр здравоохранения РТ: в Татарстане дефицит врачей составляет около 12%

Недостаток докторов в Татарстане составляет примерно 12% от штатной численности. Об этом заявил министр здравоохранения РТ Марат Садыков, передает ТАСС.

По словам министра, особенно остро проблема стоит по набору узких специалистов.

«У нас вечная проблема, связанная с дефицитом узких специалистов. Мы тоже сейчас их готовим непосредственно по заказу муниципальных учреждений» , - сообщил Садыков.

Однако министр отметил, что Татарстане в этом году получилось привлечь на 86 специалистов больше, чем в 2020 году.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Президент Татарстана присвоил семерым докторам звание «Заслуженный врач РТ».