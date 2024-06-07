Министры образования из 20 стран мира встретятся в Казани на форуме

В Казань на II Международный форум министров образования «Формируя будущее» приедут представители образовательных систем Китая, Белоруссии, Ирана, Индии, Бразилии, Мексики, Киргизии и других стран – это 20 делегаций. Форум состоится в начале следующей недели, пишет мэрия города.

Участники обсудят в столице Татарстана актуальные вызовы международной образовательной среды, системы ценностей и воспитания, особенности организации детского отдыха и работы с молодежью. В рамках деловой программы будут рассмотрены вопросы развития дошкольного и среднего образования, проекты в сфере работы с детьми с ОВЗ, особенности профориентационной работы со школьниками, а также применение искусственного интеллекта в образовании.

Особое внимание будет уделено опыту России в сфере продвижения русского языка. В ходе форума состоится встреча министров образования стран-участниц БРИКС, где будут подведены итоги развития межгосударственного объединения в области просветительских проектов.