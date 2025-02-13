Минкульт РТ порекомендовал не праздновать День святого Валентина

news_top_970_100
Республика
13 февраля 2025  14:34

Министерство культуры Татарстана рекомендует в феврале уделить больше внимания важным историческим и культурным датам, нежели Дню святого Валентина. 

В частности, учреждениям культуры (театрам, музеям и библиотекам) при планировании мероприятий было предложено учитывать 200-летие со дня рождения выдающегося татарского ученого и просветителя Каюма Насыри, а также дни рождения таких знаковых фигур, как оперный певец Федор Шаляпин (13 февраля), народный артист Татарстана Ильгам Шакиров (15 февраля) и поэт Муса Джалиль (15 февраля).

При этом, как подчеркнули в Министерстве культуры, официальных запретов или распоряжений, касающихся празднования Дня святого Валентина 14 февраля, ведомство не издавало.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане убыль населения ускорилась
В Татарстане за 2024 год произошло снижение числа новых компаний
Гороскоп на 17-23 февраля 2025 года
Гороскоп на 17-23 февраля 2025 года
Минкульт РТ порекомендовал не праздновать День святого Валентина
«Ак Барс» провел худший матч при Гатиятулине, а КХЛ может прирасти новым клубом
До городской поликлиники не дозвониться
Как уберечься от травм зимой?
Чем опасны бессолнечные дни