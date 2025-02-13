Минкульт РТ порекомендовал не праздновать День святого Валентина

Министерство культуры Татарстана рекомендует в феврале уделить больше внимания важным историческим и культурным датам, нежели Дню святого Валентина.

В частности, учреждениям культуры (театрам, музеям и библиотекам) при планировании мероприятий было предложено учитывать 200-летие со дня рождения выдающегося татарского ученого и просветителя Каюма Насыри, а также дни рождения таких знаковых фигур, как оперный певец Федор Шаляпин (13 февраля), народный артист Татарстана Ильгам Шакиров (15 февраля) и поэт Муса Джалиль (15 февраля).

При этом, как подчеркнули в Министерстве культуры, официальных запретов или распоряжений, касающихся празднования Дня святого Валентина 14 февраля, ведомство не издавало.