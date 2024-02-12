Минлесхоз РТ рассказал, как готовится к пожароопасному периоду 2024 года

В Республике Татарстан продолжается подготовка к пожароопасному сезону в лесах 2024 года, сообщает министерство лесного хозяйства РТ.

Стоит отметить, что ранее Татарстан вошел в список 14 регионов России, которые сумели не допустить лесные пожары в 2023 году.

Минлесхоз РТ разработал план тушения лесных пожаров. В ближайшее время документ направят на рассмотрение и согласование в Федеральное агентство лесного хозяйства. Специалисты проводят плановое техническое обслуживание и ремонт лесопожарной техники. Необходимые запчасти закупаются, проводится активная агитационно-разъяснительная работа среди населения.

Кроме того, свыше 350 человек пройдут специальную подготовку по тактике и технике тушения лесных пожаров. Специалистов научат анализировать ситуацию и принимать стратегические решения, организовывать тушение, использовать специализированную пожарную технику и оборудование, оказывать первую помощь пострадавшим, а также другим полезным навыкам, необходимым лесным пожарным.