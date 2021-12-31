 Минмол РТ поздравило жителей «Дома Роналда Макдоналда» с наступающим Новым годом
news_header_top_970_100

Минмол РТ поздравило жителей «Дома Роналда Макдоналда» с наступающим Новым годом

Полезное
31 декабря 2021  08:34

29 декабря представители Министерства по делам молодежи Республики Татарстан пришли в «Дом Роналда Макдоналда», чтобы поздравить его маленьких жителей с наступающим Новым годом.

В преддверии главного праздника года кулинарная студия «Тарелка» устроила для ребят настоящий сладкий переполох - под руководством профессиональных поваров ребята старательно лепили из теста и раскрашивали. В итоге получились чудесные имбирные пряники и снежные коктейли! 

В продолжение праздника ребятам предстояло изготовить открытку под чутким руководством Альфии Тютиковой. Каждая открытка была подписана и уже в конце мастер-класса ждала своего адресата, чтобы порадовать необычайной красотой! 

«Дом Роналда Макдоналда» выражает особенную благодарность заместителю министра по делам молодежи РТ Софье Мустафиной за организацию праздника.

 

Новости
Прокуратура РТ начала проверку после отравления угарным газом женщины с двумя детьми
«Утренний кофе с Юлианой Петровой»: а вы умеете улыбаться?
В Казани неизвестным веществом отравилось четыре человека, включая двоих детей
Минмол РТ поздравило жителей «Дома Роналда Макдоналда» с наступающим Новым годом
Подводим итоги уходящего года: почему нужно хвалить себя?
Подводим итоги уходящего года: почему нужно хвалить себя?
УНИКС обыграл турецкий «Андолу Эфес»
Путин подписал закон об уголовной ответственности для лихачей на дорогах
В Татарстане для детей с ОВЗ провели зимние смены в оздоровительных лагерях