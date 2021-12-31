Минмол РТ поздравило жителей «Дома Роналда Макдоналда» с наступающим Новым годом

29 декабря представители Министерства по делам молодежи Республики Татарстан пришли в «Дом Роналда Макдоналда», чтобы поздравить его маленьких жителей с наступающим Новым годом.

В преддверии главного праздника года кулинарная студия «Тарелка» устроила для ребят настоящий сладкий переполох - под руководством профессиональных поваров ребята старательно лепили из теста и раскрашивали. В итоге получились чудесные имбирные пряники и снежные коктейли!

В продолжение праздника ребятам предстояло изготовить открытку под чутким руководством Альфии Тютиковой. Каждая открытка была подписана и уже в конце мастер-класса ждала своего адресата, чтобы порадовать необычайной красотой!



«Дом Роналда Макдоналда» выражает особенную благодарность заместителю министра по делам молодежи РТ Софье Мустафиной за организацию праздника.