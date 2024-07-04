Минниханов: «Агроволга» – ключевое событие для сельского хозяйства России

Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул важность международной агропромышленной выставки «Агроволга» для развития сельского хозяйства не только Татарстана, но и всей России.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

«Агроволга», проходящая 3-5 июля, объединяет опытно-демонстрационные поля, масштабную экспозицию и деловую программу, способствуя укреплению связей между товаропроизводителями, сельскими жителями и учеными.

На выставке представлены более 400 компаний из России, Китая, Турции, Ирана и Беларуси, демонстрирующие современную сельскохозяйственную технику, передовые технологии в растениеводстве и животноводстве, оборудование для хранения и переработки сельхозпродукции, а также широкий спектр услуг в АПК.

Раис Татарстана отметил, что республика является лидером страны по производству молока, а в прошлом году удалось собрать 3,6 млн тонн зерна, заняв второе место в России по сбору картофеля.

Минниханов подчеркнул важность инвестиционных проектов в сельском хозяйстве и сообщил о первой тестовой отгрузке зерна на новом элеваторе в Свияжском мультимодальном логистическом центре.

В 2023 году в республике было построено 19 молочных комплексов, 48 кормовых центров, 5 овощехранилищ и 37 зернохранилищ. Завершена реконструкция Набережночелнинского элеватора.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин высоко оценил уровень организации выставки, отметив ее масштабность и международный уровень. По его словам, «Агроволга» имеет практический результат, способствуя заключению важных контрактов и демонстрации передовых технологий в сельском хозяйстве.

В рамках выставки проходят демонстрационные показы сельхозтехники, соревнования механизаторов, конкурс красоты среди коров и другие мероприятия. Деловая программа включает круглые столы, семинары и мастер-классы по актуальным темам развития агропромышленного комплекса. Ожидается, что выставку посетит более 15 тысяч специалистов АПК.