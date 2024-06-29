Минниханов анонсировал международную агровыставку «Агроволга-2024» в Казани

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Город
29 июня 2024  13:00
Автор:
Эндже Гарафиева

Казань в начале июля снова получит статус центра агропромышленного комплекса. С 3 по 5 июля в Международном выставочном центре «Казань Экспо» пройдет международная выставка «Агроволга». Об этом сообщил Раис РТ Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства.

«Агроволга» - это знаковая площадка для всех участников агропромышленного комплекса, отметил Минниханов. Здесь будут представлены инновационные разработки в сельском хозяйстве, новые виды техники и оборудования, а также результаты работы предприятий АПК со всей страны. Каждый год «Агроволга» представляет новые сорта культур, перспективные технологии и уникальные экспозиции.

Но это не только выставка, а площадка для обмена опытом, установления контактов и обсуждения перспективных проектов. В 2022 году в выставке приняли участие более 400 компаний из разных регионов России, а также представители из Беларуси, Казахстана, Турции, Ирана, Южной Кореи, Нидерландов и Австралии.

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