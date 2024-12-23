Минниханов анонсировал участие Татарстана в нацпроекте «Инфраструктура для жизни»

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Республика
23 декабря 2024  16:16

Рустам Минниханов, глава Татарстана, сообщил о намерении республики участвовать во всех 12 федеральных проектах нового Национального проекта «Инфраструктура для жизни», который охватывает критически важные инфраструктурные сферы. На пресс-конференции он отметил, что в рамках нового проекта планируется улучшение состояния дорог, инженерных сетей и транспортного обслуживания, а также реализация дополнительных программ, в том числе программы по ремонту инженерных сетей с общим бюджетом 10 миллиардов рублей.

Говоря о предыдущих результатах, Минниханов подчеркнул успешную реализацию Национальных проектов с 2019 года, когда Татарстан вложил более 180 миллиардов рублей в развитие региона. За этот период было обновлено свыше 1,5 тысячи социальных объектов.

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