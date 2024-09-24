Минниханов: «Благодарность хлеборобам, которые смогли собрать достойный урожай»

Несмотря на сложные погодные условия, аграрии республики смогли собрать более 3,6 млн тонн зерна. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем телеграм-канале. Средняя урожайность составила 27,8 центнеров с гектара.

Глава региона выразил благодарность работникам агропромышленного комплекса за их самоотверженный труд и весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона.

«Выражаю благодарность нашим хлеборобам, которые, несмотря на все сложности – заморозкам в мае, суховею в июле и осадкам в августе, смогли вырастить и собрать достойный урожай!», – написал Минниханов в телеграм-канале.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

В настоящее время в республике продолжается сбор ярового ячменя и гречихи, а также уборка технических культур – подсолнечника и сахарной свеклы. Параллельно аграрии ведут сбор урожая картофеля.

На брифинге, посвященном итогам уборочной кампании в Татарстане, министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров отметил, что капризы погоды привели к недобору урожая зерновых культур на уровне 300 тысяч тонн. В то же время, благодаря активному обновлению парка сельскохозяйственной техники, который пополнился 2,3 тысячами единиц, уборочная кампания прошла оперативно и слаженно.