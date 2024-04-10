Минниханов для чтения праздничного намаза выбрал одну из старейших в Татарстане — Галеевскую мечеть

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в праздничном богослужении, посвящённом Ураза-байраму. Глава региона посетил Галеевскую мечеть Казани.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Она считается одной из старейших и красивейших мечетей города. Была основана в 1798 году и служила центром культурной и общественной жизни Старо-татарской слободы.

Мечеть построена в стиле классицизма и состоит из двух этажей с двумя большими молельными залами.



Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Реставраторы старались аккуратно восстановить всю задумку первых архитекторов, изучая описи и летописи.