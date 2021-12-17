 Минниханов: экономика постепенно оживает после пика пандемии
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Минниханов: экономика постепенно оживает после пика пандемии

Индекс валового регионального продукта по итогам 2021 года может составить 103,8%.

Город
17 декабря 2021  09:53

Экономика Татарстана постепенно возвращается на допандемийный уровень, по итогам года ВРП может составить 103,8%. Об этом на коллегии Минфина РТ заявил Президент республики Рустам Минниханов. 

Он отметил, что валовый региональный продукт может составить 3,2 млрд рублей. 

В свою очередь объём производства Татарстане достигнет 3,7 трлн рублей. Инвестиции в основной капитал составят 660−670 млрд рублей.

Минниханов подчеркнул, что еще не все предприятия смогли до конца восстановится, на данный момент 23% организаций республики работают себе в убыток. 

В свою очередь Президент Татарстана поручил ведомствам не останавливать работу с такими органициями, а также продолжать вести борьбу с теневыми заработными платами.

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Минниханов: экономика постепенно оживает после пика пандемии