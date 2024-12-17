Минниханов и Алиев обсудили расширение сотрудничества Татарстана с Азербайджаном

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов, глава Республики Татарстан, на встрече с Ильхамом Алиевым, президентом Азербайджана, подтвердил готовность ряда татарстанских предприятий углубить свое присутствие в стране. Данная встреча была организована по приглашению Алиева и стала результатом достигнутых договоренностей на саммите БРИКС, проходившем в Казани.

Минниханов отметил, что Татарстан ценит укрепление связей с Азербайджаном в контексте дружественных российско-азербайджанских отношений. Он подчеркнул, что товарооборот между республиками продолжает расти: в 2023 году он составил 102 миллиона долларов, а за первые девять месяцев текущего года достиг 80,8 миллиона.

По словам Минниханова, существует значительный потенциал для развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Многие предприятия Татарстана уже работают в Азербайджане и стремятся увеличить свое участие в регионе. Он также упомянул о возможности использовать речные и морские маршруты, которые до сих пор остаются недостаточно изученными. Ключевыми направлениями для сотрудничества могут стать поставки холодильного и сельскохозяйственного оборудования, а также нефтегазовой техники и автомобильных шин.

Президент Азербайджана, выставляя свою радость от встречи, отметил, что следуя договоренностям, они завершают год обсуждений в Баку. В завершение разговора Минниханов выразил признательность за поддержку татарской общины в Азербайджане, где проживают примерно 18 тысяч татар. Одновременно представители азербайджанской национально-культурной автономии активно участвуют в жизни Татарстана.