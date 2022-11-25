 Минниханов и Чернышенко осмотрели строящиеся студенческие общежития в Иннополисе
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Минниханов и Чернышенко осмотрели строящиеся студенческие общежития в Иннополисе

Первые студенты должны заселиться в общежития уже в следующем учебном году.

Республика
25 ноября 2022  20:00
Автор:
Эдуард Салихов

Президент Татарстана Рустам Минниханов и зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко оценили строительство трех корпусов студенческих общежитий Иннополиса. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

«Особо хотел бы отметить, отечественную ТИМ — систему, которую Минстрой разрабатывает в рамках ИЦК строительство и ЖКХ. Она позволяет эффективно управлять всеми коммуникациями здания », - заявил Чернышенко.

Корпуса рассчитаны на 1000 мест, что соответствует текущему запросу Иннополиса по размещению студентов и исследователей. На строительство выделили 2,5 млрд рублей. Первые студенты должны заселиться уже в следующем учебном году. 

Ранее «КВ» сообщали, что Минниханов открыл отремонтированное общежитие КГАУ, где жил в студенческие годы. Общежитие состоит из двух корпусов площадью более 9 тыс. «квадратов», которые вмещают 800 студентов. Президент Татарстана пожелал студентам успехов в учебе, а также подчеркнул, что агропромышленная образовательная система республики будет и дальше поддерживаться.

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