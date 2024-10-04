Минниханов и Мантуров отметили День машиностроителя за рулем новых КАМАЗов

Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Минпромторга России Денис Мантуров посетили сегодня ПАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах, чтобы поздравить заводчан с профессиональным праздником – Днем машиностроителя.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Высокие гости не ограничились торжественными речами и вручением наград. Минниханов и Мантуров лично сели за руль новых моделей КАМАЗа, чтобы оценить достижения отечественного автопрома.

«Гордимся нашим КАМАЗом!», – написал Рустам Минниханов в своем Telegram-канале, подчеркнув, что предприятие, несмотря на все сложности, уверенно смотрит в будущее. Он напомнил о недавнем юбилее автогиганта. Так, с конвейера завода сошел 2,5 миллионный автомобиль.