Минниханов и Мишустин провели двухстороннюю встречу в Казани

На Казанском авиационном заводе имени Горбунова состоялась встреча председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Они обсудили показатели экономического развития республики. Об этом сообщает пресс-служба главы РТ.

Минниханов рассказал, что промышленность Татарстана продолжает развиваться, несмотря на санкции. В январе-мая 2023 года валовой региональный продукт составил 1,4 триллиона рублей, объем отгруженной продукции — 1,7 триллиона рублей, инвестиций привлечено порядка 156 млрд рублей, а объем строительных работ составил 161 млрд рублей.

Также руководитель РТ выразил благодарность Президенту России и Правительству за поддержку промышленных предприятий республики и подчеркнул важность достижения технологического суверенитета.