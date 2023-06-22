 Минниханов и Мишустин провели двухстороннюю встречу в Казани
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Минниханов и Мишустин провели двухстороннюю встречу в Казани

Стороны обсудили показатели экономического развития республики.

Город
22 июня 2023  16:40
Автор:
Роза Габитова

На Казанском авиационном заводе имени Горбунова состоялась встреча председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Они обсудили показатели экономического развития республики. Об этом сообщает пресс-служба главы РТ.

Минниханов рассказал, что промышленность Татарстана продолжает развиваться, несмотря на санкции. В январе-мая 2023 года валовой региональный продукт составил 1,4 триллиона рублей, объем отгруженной продукции — 1,7 триллиона рублей, инвестиций привлечено порядка 156 млрд рублей, а объем строительных работ составил 161 млрд рублей. 

Также руководитель РТ выразил благодарность Президенту России и Правительству за поддержку промышленных предприятий республики и подчеркнул важность достижения технологического суверенитета.

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