 Минниханов и Мурашко открыли филиал детской поликлиники №6 в казанских Дербышках
news_header_top_970_100

Минниханов и Мурашко открыли филиал детской поликлиники №6 в казанских Дербышках

Больница оснащена современным оборудованием, включая инфекционный блок, дневной стационар на 10 кроватей, лабораторию и зал для проведения реабилитационных мероприятий.

Город
22 июня 2023  09:10
Автор:
Эдуард Салихов

Раис Татарстана Рустам Минниханов и Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открыли филиал детской поликлиники №6 в казанских Дербышках. Больница расчитана на 180 посещений в день и была построена внутри жилого массива.

«Мы искренне благодарны Президенту нашей страны Владимиру Путину и Председателю Правительства Михаилу Мишустину. Нам есть о чем рассказать, есть чем гордиться, все наставления Михаила Мишустина мы приняли и технические показатели будут достигнуты», — сказал Раис РТ.

 

Фото: © https://t.me/rustamminnikhanov

Больница оснащена современным оборудованием, включая инфекционный блок, дневной стационар на 10 кроватей, лабораторию и зал для проведения реабилитационных мероприятий. Травматологический пункт работает круглосуточно на базе поликлиники.

Ранее «КВ» сообщали, что сегодня Премьер-министр России Михаил Мишустин с рабочей поездкой приедет в Казань. У Премьер-министра запланировано посещение авиазавода, совещание по вопросам самолетостроения. Также Мишустин встретится с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казань с рабочим визитом прибыл Михаил Мишустин
В Татарстане болельщики оформили 6 тысяч Fan-ID
В Татарстане болельщики оформили 6 тысяч Fan-ID
Минтруд РТ назвал наиболее востребованные профессии в Татарстане
Для обладателей Fan-ID билеты на домашние матчи «Рубина» будут стоить от 50 рублей
Под Казанью на двух участках трассы М-7 ограничили скорость до 50 км/ч
Для оформления Fan-ID на стадионе в Казани будут работать выездные точки МФЦ
Слабовидящая путешественница-экстремалка Шолпан Зиганшина проплыла 1 км на Каме в Челнах
«Мы помним»: 25 тысяч свечей стали основой инсталляции «Колхозник Татарии» в казанском Парке Победы
«Мы помним»: 25 тысяч свечей стали основой инсталляции «Колхозник Татарии» в казанском Парке Победы