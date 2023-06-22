Минниханов и Мурашко открыли филиал детской поликлиники №6 в казанских Дербышках

Раис Татарстана Рустам Минниханов и Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открыли филиал детской поликлиники №6 в казанских Дербышках. Больница расчитана на 180 посещений в день и была построена внутри жилого массива.

«Мы искренне благодарны Президенту нашей страны Владимиру Путину и Председателю Правительства Михаилу Мишустину. Нам есть о чем рассказать, есть чем гордиться, все наставления Михаила Мишустина мы приняли и технические показатели будут достигнуты», — сказал Раис РТ.

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Больница оснащена современным оборудованием, включая инфекционный блок, дневной стационар на 10 кроватей, лабораторию и зал для проведения реабилитационных мероприятий. Травматологический пункт работает круглосуточно на базе поликлиники.

Ранее «КВ» сообщали, что сегодня Премьер-министр России Михаил Мишустин с рабочей поездкой приедет в Казань. У Премьер-министра запланировано посещение авиазавода, совещание по вопросам самолетостроения. Также Мишустин встретится с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.