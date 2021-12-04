 Минниханов и Мухаметшин вошли в состав высшего совета «Единой России»
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Минниханов и Мухаметшин вошли в состав высшего совета «Единой России»

Их кандидатуры предложил председатель высшего совета партии Борис Грызловов.

Истории
4 декабря 2021  17:42
Автор:
Эдуард Салихов

Президент Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин были избраны в состав Высшего совета «Единой России» участниками XX съезда партии. 

Их кандидатуры предложил председатель Высшего совета партии Борис Грызловов. 

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что «Единая Россия» достойно проявила себя на выборах в Госдуму. Президент уверен, что у партии есть все ресурсы, чтобы отвечать на просьбы жителей страны.

Напомним, что «Единая Россия» на осенних выборах в Госдуму набрала 79% голосов избирателей.

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