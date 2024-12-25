Минниханов и Песошин наградили победителей конкурса «Руководитель года — 2024»

Рустам Минниханов, Глава Татарстана, и Алексей Песошин, Премьер-министр республики, стали свидетелями торжественного вручения наград в рамках республиканского конкурса «Руководитель года — 2024». Мероприятие прошло в ТРК «Корстон», как сообщила пресс-служба президента республики.

Министр Татарстана выразил признательность всем участникам за поддержку военнослужащих, их семей и граждан новых регионов. «Сегодня самым важным заданием для нас является успешное завершение специальной военной операции», — отметил он.

Он также напомнил, что 2025 год в России объявлен Годом защитника Отечества. Республика должна организовать все запланированные мероприятия на высоком уровне, в том числе отметить 80-летие Великой Победы.

«На нас лежит большая ответственность обеспечить должное проведение мероприятий, отдать дань уважения защитникам нашей страны. Важно уделить внимание каждому ветерану Великой Отечественной войны, а также ветеранам и участникам специальной военной операции и их семьям. Ждем вашей поддержки в этом вопросе», — добавил Минниханов.

Кроме того, он выделил крупнейшие достижения года, среди которых — саммит БРИКС, прошедший в Казани, и рассказал об успехах в социально-экономическом развитии региона. По его словам, ключевым остается поддержание стабильности и непрерывности работы предприятий Татарстана, а также продовольственной безопасности региона.

После этого прошла церемония награждения. Минниханов вручил участникам государственные награды как РФ, так и Татарстана, а Песошин — дипломы и нагрудные знаки лауреатам конкурса.

В 2024 году комиссия рассмотрела 102 представленных кандидата, из которых 89 достигли номинации. Это руководители организаций, которые совместно с коллективами продемонстрировали выдающиеся результаты.

Награждение состоялось в различных номинациях, включая: «За высокую конкурентоспособность», «За инвестиционную активность», «За развитие высоких технологий и наукоемких производств», а также «За высокую социальную ответственность», «За развитие кадрового потенциала» и другие.

Конкурс проводится ежегодно с 2022 года по инициативе Ассоциации промышленников Татарстана. Его цель — заслуженно отметить достижения и поделиться позитивным опытом лучших руководителей, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие региона.