Минниханов и Шаймиев почтили память Мусы Джалиля на премьере фильма «Кара урман»

Раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев стали зрителями премьерного показа фильма «Кара урман» в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля, сообщает пресс-служба главы региона.

Военная драма «Кара урман», снятая режиссером Радиком Кудояровым, основана на реальных событиях и рассказывает о судьбе татарского поэта-героя Мусы Джалиля в годы Великой Отечественной войны. Фильм переносит зрителей в суровые будни военного времени, показывая трагическую историю Джалиля, попавшего в плен к фашистам в 1942 году. На протяжении двух лет он находился в немецких лагерях, участвуя в работе подпольной группы военнопленных, борясь с врагом в тылу. В августе 1944 года Джалиль был казнен вместе с десятью соратниками в фашистской тюрьме Плетцензее.

В августе стало известно, что в широкий прокат «Кара урман» может выйти предстоящей осенью. В мае уже организовывали предпремьерный показ.