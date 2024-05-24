Минниханов: «Казань достойно приняла Всероссийский библиотечный конгресс»

Рустам Минниханов опубликовал в своих социальных сетях видео с участием российских космонавтов, которые поприветствовали участников библиотечного конгресса с борта МКС — Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин. Они рассказали о том, почему для человека ценны книги и что у них в космосе тоже есть своя библиотека.

Свой пост Минниханов подписал словами о том, что Казань, признанная Библиотечной столицей России-2024 и победителем конкурса «Самый читающий регион», с честью приняла Всероссийский библиотечный конгресс — самое масштабное событие в своей истории.

На конгресс приехали 1700 библиотекарей, среди которых 80 зарубежных делегатов из 12 стран мира, а также гости из 50 регионов России и представители 46 издательств. Все они собрались, чтобы обменяться опытом и найти новые способы продвижения книг.