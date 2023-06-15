 Минниханов: «Мегафон» – в числе важнейших партнеров Татарстана
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Минниханов: «Мегафон» – в числе важнейших партнеров Татарстана

Компания помогала руководству республики в проведении летней Универсиады 2013, WorldSkills в 2019 и других крупных мероприятиях.

Республика
15 июня 2023  15:21
Автор:
Валерий Саидов

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что ПАО «Мегафон» – один из важнейших партнеров республики. Об этом он сообщил на встрече с генеральным директором компании Хачатуром Помбухчаном.

На сегодня регион насчитывает 1,8 млн абонентов «Мегафона». Отдельно главой региона был отмечен тесное сотрудничество компании с республикой в крупных международных проектах, среди которых – Всемирная летняя Универсиада в 2013 году, WorldSkills в 2019-м и другие.

«Сегодня в республике особое внимание уделяется крупным проектам по дорожному строительству. Надеемся на поддержку со стороны «Мегафона» при решении данного вопроса, с помощью которой нам удастся обеспечить населенные пункты вдоль дорожной инфраструктуры качественной связью», – отметил Рустам Минниханов.

Хачатур Помбухчан, в свою очередь, поблагодарил руководство Татарстана за оказание содействия в реализации крупных проектов и отметил, что компания заинтересована в расширении сотрудничества с республикой, в частности, с рядом региональных компаний. Также ПАО «Мегафон» готов и дальше оказывать содействие в реализации крупных международных проектов.

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