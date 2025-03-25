Минниханов: Мигранты нужны экономике, но важна их адаптация

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что привлечение трудовых мигрантов необходимо для развития экономики, но требует системного подхода к их адаптации. Такое мнение он высказал по итогам заседания по миграционной политике в ПФО.

Республика использует успешный опыт адаптации мигрантов на примере ОЭЗ «Алабуга» и КАМАЗа. Особое внимание уделяется обучению русскому языку и социализации семей мигрантов. Татарстан признан лидером в реализации миграционной политики среди регионов ПФО

«Нельзя просто принять мигранта на работу – нужно заниматься его интеграцией в общество», – подчеркнул Минниханов.

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров отметил, что при всех успехах Татарстана в этой сфере, вопросы безопасности и сохранения культурной идентичности остаются приоритетными. Участники заседания посетили предприятия республики, где реализуются программы адаптации трудовых мигрантов.