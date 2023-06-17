 Минниханов: на Сабантуе в Казани прошу уделить должное внимание безопасности
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Минниханов: на Сабантуе в Казани прошу уделить должное внимание безопасности

Праздник пройдет в столице РТ 24 июня.

Республика
17 июня 2023  12:15
Автор:
Валерий Саидов

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал уделить должное внимание безопасности при проведении праздника Сабантуй в Казани. Об этом он сообщил на своещении в Доме Правительства РТ.

«Необходим обеспечить безопасность на высоком уровне. Также прошу уделить внимание организации питания гостей», – отметил Раис РТ.

Минниханов подчеркнул и важность популяризации национальных обычаев и традиций народов республики. 

Ранее стали известны площадки проведения Сабантуя в Казани. Ими станут Березовые рощи ЖМ Мирный и Дербышки, лесопарковая зона озера Лебяжье и Международный конноспортивный комплекс «Казань».

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