Минниханов: на Сабантуе в Казани прошу уделить должное внимание безопасности

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал уделить должное внимание безопасности при проведении праздника Сабантуй в Казани. Об этом он сообщил на своещении в Доме Правительства РТ.

«Необходим обеспечить безопасность на высоком уровне. Также прошу уделить внимание организации питания гостей», – отметил Раис РТ.

Минниханов подчеркнул и важность популяризации национальных обычаев и традиций народов республики.

Ранее стали известны площадки проведения Сабантуя в Казани. Ими станут Березовые рощи ЖМ Мирный и Дербышки, лесопарковая зона озера Лебяжье и Международный конноспортивный комплекс «Казань».