Минниханов на семейном фестивале заявил, что сделает Казань лучшим городом в мире

К гостям семейного фестиваля «Всей семьей на выборы», который прошёл сегодня в «Ак Барс арене», обратились Раис РТ Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

Минниханов поблагодарил всех татарстанцев за гражданскую позицию. Хоть времена и непростые, продолжил он, нет сомнения, что «страна победит всех врагов».

«Наша столица Казань - лучший город. Почему? Потому что вы самые лучшие, вы сегодня здесь», – сказал глава региона.

Он также заявил, что уверен в дальнейшей работе Владимира Путина, как лидера страны. Татарстан продолжит получать федеральную поддержку.

«Конечно же, мы сделаем наш город лучшим городом в мире», – уверяет Раис Татарстана.