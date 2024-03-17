Минниханов на семейном фестивале заявил, что сделает Казань лучшим городом в мире

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Город
17 марта 2024  22:11
Автор:
Эндже Гарафиева

К гостям семейного фестиваля «Всей семьей на выборы», который прошёл сегодня в «Ак Барс арене», обратились Раис РТ Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

Минниханов поблагодарил всех татарстанцев за гражданскую позицию. Хоть времена и непростые, продолжил он, нет сомнения, что «страна победит всех врагов».

«Наша столица Казань - лучший город. Почему? Потому что вы самые лучшие, вы сегодня здесь», – сказал глава региона.

Он также заявил, что уверен в дальнейшей работе Владимира Путина, как лидера страны. Татарстан продолжит получать федеральную поддержку. 

«Конечно же, мы сделаем наш город лучшим городом в мире», – уверяет Раис Татарстана.

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