Минниханов о мигрантах: «Лояльность не должна граничить с безнаказанностью»

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Республика
28 февраля 2024  08:09
Автор:
Эндже Гарафиева

Об этом Раис РТ Рустам Минниханов заявил в суде Советского района, где состоялось итоговое за 2023 год совещание судей. В целом, общее количество дел снизилось примерно на 1,5%.

Обеспокоенность Минниханов выразил по организации преступных группировок. Руководитель республики призвал не оставлять без внимания конфликтные ситуации с мигрантами.

Пренебрежение к законам и общественным интересам со стороны мигрантов проявляется в нарушении режима пребывания на территории России, а также в совершении административных правонарушений. Если не реагировать на это должным образом, это может приобрести криминальный характер, считает Раис РТ.

Лояльность не должна граничить с безнаказанностью. Нельзя создавать почву для роста преступности и угрозу безопасности государства.

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