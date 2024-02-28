Минниханов о мигрантах: «Лояльность не должна граничить с безнаказанностью»

Об этом Раис РТ Рустам Минниханов заявил в суде Советского района, где состоялось итоговое за 2023 год совещание судей. В целом, общее количество дел снизилось примерно на 1,5%.

Обеспокоенность Минниханов выразил по организации преступных группировок. Руководитель республики призвал не оставлять без внимания конфликтные ситуации с мигрантами.

Пренебрежение к законам и общественным интересам со стороны мигрантов проявляется в нарушении режима пребывания на территории России, а также в совершении административных правонарушений. Если не реагировать на это должным образом, это может приобрести криминальный характер, считает Раис РТ.

Лояльность не должна граничить с безнаказанностью. Нельзя создавать почву для роста преступности и угрозу безопасности государства.