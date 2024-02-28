Минниханов о строительстве моста через Каму: «Никогда даже мечтать не могли!»

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Город
28 февраля 2024  15:57
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис РТ Рустам Минниханов стал участником отчётной сессии казанских депутатов.

Лидер республики рассказал, что никогда ещё Татарстан не имел такую федеральную поддержку. Коснулась она и сферы экологии, и дорожного строительства, и медицины.

Он напомнил, что 4,2 тысячи объекта по республике построены, реконструированы или капитально отремонтированы.

Если говорить о дорожной сфере – это большой проект автомобильной трассы М-12, построенная за три года.

«Мы сегодня уже имеем мост через Волгу. И в этом году будем – мост через Каму. Никогда даже мечтать мы об этом не могли! Такая федеральная поддержка. В целом все эти федеральные проекты дадут серьезное дальнейшее развитие нашей республике», - сказал Рустам Минниханов.

Сейчас также строится платная автодорога Алексеевское – Альметьевск, а в Казани введен первый этап Вознесенского тракта с выходом на М-7.

«Но чтобы его завершить, нужны серьезные вложения. Две трассы – Горьковское шоссе и Вознесенский тракт – в этом году минимум 25 млрд рублей нам надо, чтобы эти объекты ввести. Они очень нужны городу», – сказал Раис РТ.

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Минниханов о строительстве моста через Каму: «Никогда даже мечтать не могли!»