Минниханов о законе о публичной власти: в некоторых вопросах наш голос не услышали

При принятии закона Госдумой о публичной власти голос Татарстана был услышан не во всех вопросах. Об этом на итоговой встрече с журналистами заявил Президент республики Рустам Минниханов.

Президент РТ отметил, что закон уже принят, а позиция республиканского парламента была известна сразу.

«При принятии закона против проголосовали не только наши депутаты если тот же Клишас (автор законопроекта) приехал в наш парламент, встретился, объяснил, рассказал, я думаю, что позиция была несколько другая. Но наш голос не услышали в некоторых вопросах», - отметил Президент.

Напомним, что согласно этому закону, упраздняются ограничения на количество сроков губернаторов, а также устанавливается единый срок их пребывания на должности. Кроме того, закон регламентирует отмену должности «Президента» в Татарстане.