Минниханов обозначил приоритеты развития инфраструктуры в Татарстане

Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании рабочей группы Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, где обсуждались вопросы создания комфортной и безопасной среды для жизни.

В ходе совещания, которое прошло в режиме видеосвязи, Минниханов обозначил ключевые задачи по реализации национальных целей в регионе.

Среди приоритетов – повышение качества жизни в городах и селах Татарстана, развитие социальной и транспортной инфраструктуры, повышение доступности жилья, расселение аварийного фонда, модернизация ЖКХ и благоустройство территорий.