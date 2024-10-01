Минниханов обозначил приоритеты развития инфраструктуры в Татарстане

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Республика
1 октября 2024  17:19
Автор:
Эндже Гарафиева

Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании рабочей группы Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, где обсуждались вопросы создания комфортной и безопасной среды для жизни.

В ходе совещания, которое прошло в режиме видеосвязи, Минниханов обозначил ключевые задачи по реализации национальных целей в регионе.

Среди приоритетов – повышение качества жизни в городах и селах Татарстана, развитие социальной и транспортной инфраструктуры, повышение доступности жилья, расселение аварийного фонда, модернизация ЖКХ и благоустройство территорий.

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