Минниханов обратился к татарстанцам по случаю 10-летия «Крымской весны»

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Республика
18 марта 2024  09:06
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов напомнил о важной дате в истории страны.

18 марта 2014 года Республика Крым была принята в состав РФ. Это было общее решение жителей территории на общекрымском референдуме за два дня до этого. Событие сопровождалось торжественной церемонией в Москве. В состав России вошли два новых субъекта.

Татарстан активно сотрудничает с Крымом в торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных отношениях. Вместе с Крымом и Городом-героем Севастополем тысячи татарстанцев сражаются за будущее Отечества в рамках спецоперации, подчеркнул Раис Татарстана.

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