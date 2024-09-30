Минниханов обратился к татарстанцам по случаю Дня воссоединения регионов с РФ

Ровно год назад, 30 сентября, Россия официально приняла в свой состав Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области. Это событие стало результатом свободного выбора миллионов жителей, выбравших общее будущее с Россией.

Республика Татарстан с момента воссоединения оказывает всестороннюю поддержку жителям новых регионов. Активно развивается гуманитарное и культурное сотрудничество, оказывается помощь в восстановлении инфраструктуры подшефных городов – Лисичанска и Рубежного.

«Сегодня, вопреки всем трудностям, мы восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, приводим в порядок систему ЖКХ и инфраструктуру», – говорится в обращении Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. В этой работе, по словам главы региона, важен вклад каждого – органов власти, предприятий, общественных организаций и волонтеров.

«Безусловно, вместе мы справимся со всеми испытаниями, преодолеем все вызовы, стоящие перед страной, и станем еще сильнее», – подчеркнул Рустам Минниханов.