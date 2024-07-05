Минниханов обратился к жителям Татарстана с призывом быть осторожными на жаре

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики быть бдительными в связи с аномально жаркой погодой, которая установилась в регионе.

«В республике всю неделю аномально жаркая погода! Впереди выходные и наверняка многие планируют провести их на воде. К сожалению, с начала купального сезона мы уже потеряли 53 человека. Прошу всех быть бдительными! Берегите себя и детей! Без особой необходимости не находитесь на улице под палящим солнцем!», – написал Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.

Он также напомнил о необходимости соблюдать меры предосторожности.

Глава региона призвал татарстанцев избегать нахождения на улице в самую жаркую часть дня, особенно пожилым людям. Он также напомнил об опасности пожаров в условиях аномальной жары и призвал жителей быть внимательными.