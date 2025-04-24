Минниханов обсудил перспективы нефтегазохимии и инноваций

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», где рассмотрели ключевые проекты в нефтегазохимии. Гендиректор компании Рафинат Яруллин отчитался о результатах работы предприятий отрасли за первый квартал 2025 года.

Евгений Марчуков, генеральный конструктор ОКБ им. А.Люльки, представил приоритетные направления разработки газотурбинных двигателей. Андрей Резников из инжинирингового центра «Кронштадт» рассказал о поставках нового оборудования, а Александр Изюков («Эворус») — о внедрении инноваций в промышленность.

Айдар Гузаиров («Инностейдж») представил проект «Киберустойчивый регион», а Александр Петров («Микрон») — разработки в области импортозамещающих технологий для строительной, химической и оптической отраслей.