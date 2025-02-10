Минниханов обсудил перспективы размещения биржи БРИКС в Казани с главой СПбМТСБ

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Республика
10 февраля 2025  15:48

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу в Москве с президентом Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорем Артемьевым, где ключевой темой обсуждения стало создание биржи стран БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

Артемьев представил информацию о работе СПбМТСБ, акцентировав внимание на формировании прозрачных ценовых ориентиров в стратегических секторах экономики. Стороны также подчеркнули важность расширения сотрудничества со странами исламского мира в сфере биржевой торговли.

В рамках поручения Президента России Владимира Путина, данного на XVI саммите в Казани, обсуждалась возможность размещения площадки биржи БРИКС именно в столице Татарстана. Минниханов и Артемьев детально рассмотрели перспективы реализации этого проекта.

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