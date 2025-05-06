Минниханов обсудил с фермерами посевную и инфраструктуру Тукаевского района

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Республика
6 мая 2025  15:11

Раис РТ Рустам Минниханов встретился с руководителями сельхозпредприятий, организациями и главами сельских поселений Тукаевского района. На встрече обсудили ход посевной кампании и развитие инфраструктуры региона.

Министр сельского хозяйства РТ Марат Зяббаров сообщил, что район лидирует по производству мяса, но посевная выполнена только на 42%. Он призвал ускорить работы для улучшения результатов.

Также затронули проблему изношенной техники: 60% оборудования требует ремонта или замены. Фермерам предложили госпрограммы поддержки.

Минниханов отметил важность развития инфраструктуры, включая дороги и социальные объекты, для устойчивого роста района. Он заверил, что все республиканские программы, особенно дорожные, будут выполнены в полном объеме.

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