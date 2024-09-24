Минниханов обсудил с главой Росреестра внедрение системы пространственных данных в Татарстане

В Доме Правительства Республики Татарстан состоялась рабочая встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олегом Скуфинским.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества между Татарстаном и Росреестром, в том числе по внедрению федеральной государственной информационной системы «Национальная система пространственных данных».

За плодотворное сотрудничество и вклад в укрепление социально-экономического потенциала Татарстана Рустам Минниханов вручил Олегу Скуфинскому государственную награду Республики Татарстан – медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Аналогичной наградой была удостоена заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова.