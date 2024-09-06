Минниханов обсудил сотрудничество с министром по делам хаджа и умры Саудовской Аравии

Встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с министром по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфиком бен Фаузаном ар-Рабиа подтвердила взаимный интерес к расширению сотрудничества между республикой и королевством. Об этом пишет пресс-служба главы региона.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

В ходе встречи Рустам Минниханов подчеркнул, что Саудовская Аравия – стратегический партнер России, с которым выстроены прочные отношения в различных сферах. Особое значение для укрепления этих связей имеет многолетняя история взаимодействия. В 2026 году исполнится 100 лет установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией, причем СССР стал первым государством, признавшим независимость королевства.

Татарстан видит большой потенциал в развитии экономических и инвестиционных связей с Саудовской Аравией. Республика готова предложить свои наработки в сфере исламского банкинга и халяль индустрии, а также заинтересована в поставках автомобильной, авиационной, нефтехимической продукции, сельскохозяйственных товаров. Татарстан высоко ценит участие саудовских партнеров в KazanForum – ключевой площадке для диалога России и исламского мира. Республика открыта к расширению контактов в области образования, науки и культуры. Важным направлением остается взаимодействие в религиозной сфере. Рустам Минниханов выразил благодарность за внимание к татарстанским паломникам, совершающим хадж, и отметил важность открытия генерального консульства Саудовской Аравии в Казани.