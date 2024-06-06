Рустам Минниханов обсудил возможность производства сухих строительных смесей в Татарстане

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Республика
6 июня 2024  17:50
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис РТ Рустам Минниханов встретился с гендиректором ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» Рафаэлем Зохрабяном в рамках Петербургского международного экономического форума. В ходе встречи обсуждалась возможность создания в Татарстане производства по выпуску сухих строительных смесей.

Компания уже известна на рынке Татарстана, в ОЭЗ «Алабуга» реализуется совместный проект с турецкими партнерами по выпуску строительного листового стекла. 

Сейчас компания является одним из мировых лидеров в производстве и продаже строительных материалов, включая стекло для строительства и транспорта, а также разработки и производства высокоэффективных материалов (пластик, химия, абразивы и другие).

Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан готов предоставить необходимую инфраструктуру для организации производства.

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