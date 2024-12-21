Минниханов объявил режим чрезвычайной ситуации для МЧС и властей Татарстана

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Республика
21 декабря 2024  16:11

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Татарстане введен режим чрезвычайной ситуации для государственных органов и подразделений МЧС в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов на Казань. Соответствующее распоряжение подписал сегодня глава республики Рустам Минниханов.

Как уточнила пресс-секретарь правительства Республики Татарстан Лилия Галимова, этот режим не распространяется на население и не затрагивает региональный уровень реагирования.

«Статус ЧС необходим для оперативного выполнения мероприятий по ликвидации последствий, согласно законодательству. Этот документ касается исключительно тех, кто занят устранением последствий атаки БПЛА», — пояснила она.

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