Минниханов объявил режим чрезвычайной ситуации для МЧС и властей Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Татарстане введен режим чрезвычайной ситуации для государственных органов и подразделений МЧС в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов на Казань. Соответствующее распоряжение подписал сегодня глава республики Рустам Минниханов.

Как уточнила пресс-секретарь правительства Республики Татарстан Лилия Галимова, этот режим не распространяется на население и не затрагивает региональный уровень реагирования.

«Статус ЧС необходим для оперативного выполнения мероприятий по ликвидации последствий, согласно законодательству. Этот документ касается исключительно тех, кто занят устранением последствий атаки БПЛА», — пояснила она.