Минниханов оценил ледовое шоу Алины Загитовой «Хранители времени» в Казани

news_top_970_100
Город
30 августа 2024  18:29
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил ледовое шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Хранители времени», которое проходит на площадке «Татнефть Арены» в Казани.

 Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Красочное представление посвящено важнейшим вехам российской истории и развитию Республики Татарстан, а также ее уникальной культуре и традициям. В шоу используются татарские национальные наряды, задействованы мультимедийные и световые инсталляции, создавая захватывающую атмосферу.

После завершения шоу Рустам Минниханов встретился с Алиной Загитовой и высоко оценил ее работу.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казанском Кремле прошел фестиваль современной татарской культуры «ДәртФест 2024»
Гран-при фестиваля «Казанское полотенце» завоевал оркестр «Навруз» из Башкортостана
Минниханов оценил ледовое шоу Алины Загитовой «Хранители времени» в Казани
Пункт отбора на военную службу по контракту работает в День Казани и Татарстана
В Казани открылась обновленная «Сковородка» у главного здания КФУ
Мотофестиваль «Два Кремля» прошел в Казани
В Казани открылся обновленный молодежный центр «Вертолет»
Полицейские в Татарстане по горячим следам задержали преступника