Минниханов оценил ледовое шоу Алины Загитовой «Хранители времени» в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил ледовое шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Хранители времени», которое проходит на площадке «Татнефть Арены» в Казани.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Красочное представление посвящено важнейшим вехам российской истории и развитию Республики Татарстан, а также ее уникальной культуре и традициям. В шоу используются татарские национальные наряды, задействованы мультимедийные и световые инсталляции, создавая захватывающую атмосферу.

После завершения шоу Рустам Минниханов встретился с Алиной Загитовой и высоко оценил ее работу.