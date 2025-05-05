Минниханов оценил развитие сельского хозяйства в Балтасинском районе

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Республика
5 мая 2025  15:14

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов с рабочим визитом посетил Балтасинский район. Вместе с главой муниципалитета Рамилем Нутфуллиным и министром сельского хозяйства республики Маратом Зяббаровым он осмотрел с вертолета ход посевных работ.

На встрече с руководителями хозяйств, инвесторами и главами поселений Марат Зяббаров отметил высокий уровень развития агропромышленного комплекса района. Особое внимание министр уделил необходимости расширения личных подсобных хозяйств, напомнив, что здесь расположен крупнейший в республике кооператив по сбору молока.

Рустам Минниханов поблагодарил аграриев за стабильные показатели и поручил качественно подготовить мероприятия к 80-летию Победы. В рамках визита президент также посетил современный молочный комплекс ООО «СХП «Татарстан», где содержится 1600 дойных коров. Предприятие с коллективом 185 человек в прошлом году произвело свыше 17 тысяч тонн молока и 787 тонн мяса.

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