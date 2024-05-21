Минниханов одобрил семь объектов строительства на территории Казани

В Казани получили одобрение 7 новых строительных проектов. Их рассмотрели на заседании межведомственной комиссии по градостроительным вопросам под руководством Раиса Татарстана Рустама Минниханова, сообщает комитет по охране объектов культурного наследия РТ.

На улице Нариманова планируется возведение многофункционального комплекса. На улице Подлужная будет построена трехэтажная гостиница с выходом на парк «Урам».

Кроме того, были одобрены проекты офисного здания на улице Яхина, жилого комплекса на улице Гладилова, двухэтажного индивидуального жилого дома на улице Сайдашева, а также план реконструкции жилого дома на улице Архангельская.

Также получила одобрение концепция развития территории на улицах Межлаука и Нариманова.