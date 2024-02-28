Минниханов осмотрел отремонтированную казанскую гимназию на 1,8 тысяч детей

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Город
28 февраля 2024  12:36
Автор:
Эндже Гарафиева

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в сопровождении мэра города Ильсура Метшина и главы минобразования РТ Ильсуда Хадиуллина осмотрел казанскую гимназию №19 после капитального ремонта.

Минниханов осмотрел новые учебные помещения, пообщался с детьми, а также обсудил с руководством гимназии дальнейшее развитие образовательного учреждения.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В гимназии почти 60 классов, в которых обучают 1,8 тысяч детей. Работают свыше 100 учителей. 

В декабре прошлого года строители сдали еще один корпус, что позволило увеличить количество мест. Это 12 дополнительных кабинетов и столовая на 372 человека, также спортивный зал, коворкинг-зона и гардероб. Объект построен в рамках национального проекта «Образование».

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Минниханов осмотрел отремонтированную казанскую гимназию на 1,8 тысяч детей
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