Минниханов осмотрел ход строительства второй очереди метро в Казани

Раис РТ сегодня посетил стройплощадку станции «10-й микрорайон» в Казани, где уже вышел тоннелепроходческий комплекс. Он ознакомился с ходом строительства первого участка второй линии казанского метрополитена от станции «Сахарова» до станции «Фучика»

Вторая линия метро соединит 5 районов Казани. Первый участок длиной более 5 км будет состоять из четырех станций «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Академика Сахарова».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Ежедневно 130 тысяч казанцев и гостей республики пользуются вагонами метро. В прошлом году число пассажиров достигло 35 млн человек.