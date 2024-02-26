Минниханов осмотрел ход строительства второй очереди метро в Казани

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Город
26 февраля 2024  14:12
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис РТ сегодня посетил стройплощадку станции «10-й микрорайон» в Казани, где уже вышел тоннелепроходческий комплекс. Он ознакомился с ходом строительства первого участка второй линии казанского метрополитена от станции «Сахарова» до станции «Фучика»

Вторая линия метро соединит 5 районов Казани. Первый участок длиной более 5 км будет состоять из четырех станций «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Академика Сахарова».

 Фото: пресс-служба Раиса РТ

Ежедневно 130 тысяч казанцев и гостей республики пользуются вагонами метро. В прошлом году число пассажиров достигло 35 млн человек. 

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